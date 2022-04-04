«Всплеск тепла»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве растают все сугробы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, «всплеск тепла» начнется в среду, 6 апреля: ночная температура будет положительной, а дневная — на уровне 2–7 градусов тепла.

— Уже 7 апреля ждем плюс 10–12 градусов, а в пятницу, 8 апреля, — до 14 градусов тепла. К выходным снег сойдет и превратится в большие звенящие ручьи. В субботу и воскресенье температура может понизиться до 5–7 градусов тепла, но это все равно обнадеживающий плюс, — заключил синоптик.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в апреле. По его словам, во второй весенний месяц в столице будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. Средняя температура в текущем месяце будет на два градуса ниже нормальных показателей.