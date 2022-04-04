Невролог объяснила, почему у Киркорова произошел сонный паралич

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Во время шоу «Маска» Филипп Киркоров рассказал, как приступ сонного паралича привел его в ужас. По словам артиста, однажды после пробуждения он не смог пошевелиться, и в этом состоянии ему явился герой под маской Анубиса.

— Я заснул, и вот сплю и кричу во сне. Не могу двинуться, понимаю, что уже не сплю, у меня все зажато. И самое главное — очертания в двери, там стоял Анубис, — рассказал Киркоров.

Врач-невролог Елизавета Рожнова уверена, что артист пережил классический приступ сонного паралича. Во время этого состояния человек может почувствовать частичную или полную потерю мышечного тонуса, находясь в ясном сознании.

— Пробуждению предшествует фаза быстрого сна, во время которой мы видим сны. Наш мозг устроен так, что во время сновидений подавляется любая двигательная активность, чтобы предотвратить эмоциональную реакцию на сон. И если фаза быстрого сна приходится на период пробуждения, то человек оказывается в ясном сознании и не имеет ни малейшей возможности к движению, — уточнила Рожнова.

Она также отметила, что паралич может произойти как утром, так и во время засыпания. Зачастую это состояние застает человека в положении лежа на спине с запрокинутыми вверх руками и может длиться как пару секунд, так и несколько минут. Около семи процентов населения хотя бы раз в жизни пребывали в этом состоянии, передает Пятый канал.

До этого врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Софья Черкасова рассказала в интервью «Вечерней Москве» о том, насколько опасен сонный паралич и как с ним бороться.