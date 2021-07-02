«Страх смерти»: кому грозит сонный паралич и как от него избавиться

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Многие люди не раз сталкивались с ситуацией, когда утром вроде бы проснулись, но телом пошевелить не могут. При этом человек находится в сознании. У кого-то такая ситуация вызывает панику, галлюцинации и даже сдавливание в груди. В медицине данное явление получило название «Сонный паралич». О том, что это такое, насколько оно опасно и как с ним бороться, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Софья Черкасова.

Что это такое?

Сам по себе сонный паралич — неоднородное и неодновременное пробуждение разных структур мозга, говорит медик.

— Фактически наши утренние часы сна, если мы пересыпаем сверх нормы, не имеют почти глубокого, медленного сна, целительного для нашего тела и организма. Но в них много быстрого сна — наведение и переработка информации, много поверхностных стадий медленного сна, первой и второй, которые большой функции не несут. В итоге у нас почти бодрствование. И получается, что пробуждение сливается с быстрой стадией сна. Одни отделы мозга видят сновидение и обрабатывают информацию, а другие — бодрствуют, — объяснила специалист.

В этой ситуации человек лежит, не может пошевелиться, его тело парализовано. При этом он видит сновидения, которые иногда вмешиваются в реальность в виде пугающих образов, добавляет спикер.

Причины

Состояние сонного паралича длится до пяти минут, чаще всего — несколько секунд, и никакой опасности не несет. Это доброкачественное функциональное явление, не сопровождающееся повреждением структур мозга. Тем не менее несведущие люди могут его бояться и искать в его происхождении мистическую природу, замечает Софья Черкасова. Однако все здесь гораздо проще.

Как отметила эксперт, прежде всего сонный паралич грозит людям с нарушенным режимом сна.

— Чаще всего это молодежь, подростки, которые, в частности, на каникулах, на удаленке ведут хаотичный образ жизни. Молодежь склонна к неправильному поведению относительно режима сна. Обязательств еще нет, расписания нет, какие-то гулянки до полуночи. Из-за этого режим расшатывается. Также выше риск появления сонного паралича у людей, которые употребляют слишком много кофеина и принимают регулярно алкоголь. Чуть выше вероятность у тех, кому привычно спать на спине, — сказала Черкасова.

Несмотря на то что, как правило, таким ощущениям подвержена молодежь, они могут возникать в любом возрасте. Если пожилой человек не будет соблюдать режим сна и отдыха, с ним также произойдет сонный паралич, уточнила медик.

Как понять?

Распознается сонный паралич легко, поясняет врач. Самый главный критерий — человек проснулся, причем проснулся без будильника, и понял, что не может пошевелиться. С будильником таких проблем не будет, потому что это раздражитель, от которого просыпаются все.

Зачастую отмечается субъективное ощущение тяжести в груди, сдавливания, проблемы с дыханием. В прошлом даже на старых картинах-гравюрах изображали различных чудовищ, которые приходили, садились на грудь спящему и душили его, напомнила Софья Черкасова.

— И третий критерий — образы сновидений могут вмешиваться в реальность. Кто-то видит людей, объекты, существа, сущности, как их иногда описывают. У кого-то наслаивается изображение комнаты — то, что в поле зрения человека — и другие объекты. Иногда человек что-то слышит, ощущает присутствие кого-то, — пояснила собеседник «ВМ».

Также часто отмечается у пребывающих в сонном параличе страх смерти, но не у всех. Обычно у людей в этом состоянии страхи разнообразны.

Как преодолеть?

Чтобы с сонным параличом сталкиваться как можно реже, нужно наладить режим сна. По словам сомнолога, для этого в идеале нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время — как в выходные, так и в будние дни. Либо в одно и то же время просыпаться в будни, а в выходные — не более чем на два часа позже обычного.

Спать при этом желательно ночью, ложась в 22:00–22:30 и вставая в 6:00–6:30, а бодрствовать — днем. Правда, это будет сложно сделать людям, работающим в ночную смену.

Но если все-таки встречи с сонным параличом избежать не удается, есть рецепт его преодоления.

Когда человек пробуждается, то первым делом у него включается мелкая моторика — мимические мышцы и мелкие движения пальцев рук. Так что если начать гримасничать и шевелить пальцами, постепенно включится движение. А когда движение включится, то все остальное тоже пройдет, человек проснется окончательно, резюмировала Софья Черкасова.