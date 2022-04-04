Минобороны РФ: Раздача оружия населению на Украине может привести к смерти сотрудников ООН

Фото: Минобороны РФ

Неконтролируемая раздача вооружения мирному населению на Украине может привести к смерти сотрудников ООН. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

— Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН, — заявил Фомин во время встречи с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

В Минобороны РФ также добавили, что Россия в подконтрольных территориях наращивает гуманитарную помощь украинскому населению. Однако гуманитарная ситуация осложняется тем, что ВСУ и нацбаты продолжают блокировать мирных граждан в населенных пунктах. Факты издевательства над людьми были зафиксированы, подчеркнули в военном ведомстве.

Помимо этого, власти Украины развернули компанию по дискредитации российских военных. К примеру, в Мариуполе прозвучали ложные обвинения о бомбежке ВВС РФ роддома, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.