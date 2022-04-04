Четыре новых пешеходных перехода построят через пути МЦД-1

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В Москве построят четыре пешеходных перехода через пути МЦД-1. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время мы ведем строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦД-1 и проходящие параллельно участки улично-дорожной сети. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Загрутдинов добавил, что это позволит безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что станция Петровско-Разумовская МЦД-1 построена на четверть. Он отметил, что на объекте возведут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). По его словам, он сумеет объединить Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, первый и третий маршруты Московских центральных диаметров, а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта.