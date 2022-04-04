Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим снижением цен на аренду жилья

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аналитики зафиксировали в Москве снижение цен на аренду жилья в нескольких округах.

Так, подобное снижение наблюдается в центре и на западе столицы, а на востоке и юге города стоимость аренды не изменилась. С февраля по март 2022 года стоимость долгосрочной аренды квартир составила 60 тысяч рублей в месяц и снизилась на 14 процентов.

Значительно упали цены на квартиры в ЦАО, где средняя ставка аренды упала на 20 процентов. На втором месте находится СЗАО, где стоимость аренды составила 70 тысяч рублей в месяц.

Третье место занимает ЗАО, где средняя цена аренды за месяц стала ниже на 12 процентов, составив 60 тысяч рублей, передает РБК. На предпоследней строчке стоит ЮЗАО, где стоимость аренды квартир составила 50 тысяч рублей в месяц, снизившись на девять процентов.

А в САО цены снизились на восемь процентов — это 60 тысяч рублей в месяц. В СВАО и ТиНАО аренда квартир подешевела на четыре процента — до 48 тысяч рублей, выяснили эксперты «Авито Недвижимости».

17 марта руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на рынке жилья могут снизиться.