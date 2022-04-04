Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи

Фото: Минобороны РФ

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк, — заявил он.

Помимо этого, ВКС России за прошедшие сутки уничтожили 17 военных объектов Украины, в том числе два узла связи, два командных пункта и хранилища боеприпасов, а также 11 точек сосредоточения украинских солдат. Подразделения Народной милиции ЛНР, в свою очередь, продвинулись на два километра вперед и блокировали Новотошковское, Боровское, а также Метелкино.

За все время проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 1948 танков и бронемашин, 212 реактивных систем залпового огня, 394 беспилотника, 125 самолетов и 91 вертолет, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.