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Посла России вызвали в МИД Германии в связи с высылкой дипломатов

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Посла России вызвали в МИД Германии в связи с высылкой дипломатов
Фото: Pixabay

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему сообщили о высылке 40 дипломатов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого министерства в понедельник, 4 апреля.

Нечаев в свою очередь выразил «неприятие однобоких обвинений Берлина» и добавил, что ФРГ встала на сторону киевского режима, не дожидаясь проведения независимого расследования. Кроме того, посол изложил официальную позицию Москвы по произошедшему в Буче, передает РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России опровергло заявление украинской стороны касательно убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула территорию города 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что радикалы устроили погромы в Буче для срыва мирных переговоров между Россией и Украиной. Она добавила, что киевские власти хотят только эскалации насилия.

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