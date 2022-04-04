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Открытку к 90-летию со дня рождения Тарковского показали на Останкинской башне

Лейла Алиева

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Открытку к 90-летию со дня рождения Тарковского показали на Останкинской башне
Фото: Государственный центральный музей кино
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

На медиафасаде Останкинской телебашни показали праздничный видеоролик к 90-летию со дня рождения советского режиссера Андрея Тарковского.

Видео: АГН Москва

Тарковский знаком зрителям благодаря таким фильмам, как «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Ностальгия». Его фильмы образуют цикл о страданиях и надеждах человека.

За свою деятельность он был удостоен наград в нескольких номинациях Каннского и Венецианского фестивалей. Тарковский ушел из жизни в Париже в 1986 году, на 55-м году жизни.

1 апреля пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщила, что с полуночи 4 апреля и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с изображением режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Арсеньевича Тарковского.

В конце февраля специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Страсти по Андрею» — режиссерскую версию фильма Тарковского «Андрей Рублев».

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