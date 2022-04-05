Спектакль Юрия Бутусова получил главный приз премии «Гвоздь сезона»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Главный приз ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) России «Гвоздь сезона» 2022 года получила постановка Юрия Бутусова «Сын» Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом стало известно в понедельник, 4 апреля.

Церемония награждения прошла в Театральном центре «На Страстном». Ее открыл первый заместитель председателя СТД, народный артист РФ Евгений Стеблов. По его словам, открывать премию ему было особенно приятно, так как он сам — коренной москвич.

— Мне это особенно приятно, с такой душевной теплотой я это делаю. Я не знаю, что мы увидим с вами, но это всегда праздник, — рассказал он.

«Маленькие хрустальные гвозди» получили четыре постановки столичных театров. Среди них: «Мольер, avec amour» Сергея Газарова, поставленный в Московском Театре Олега Табакова; «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова, поставленный Московским театром «Мастерская П. Н. Фоменко»; «Ричард III» Нины Чусовой в постановке Государственного академического театра имени Моссовета.

Спектакль Юрия Бутусова получил как и «Маленький хрустальный гвоздь», так и «Большой». В жюри, которое выбрало постановку Бутусова, возглавил председатель СТД РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, передает ТАСС.

До этого художественный руководитель «Эрмитажа» Михаил Левитин сообщил, что Московский драматический театр «Сфера» войдет в состав «Эрмитажа». Он подчеркнул, что «Сфера» в процессе интеграции в «Эрмитаж» сохранит свою инфраструктуру. Главным режиссером столичного театра останется Александр Коршунов, состав труппы также останется без изменений.