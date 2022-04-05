Спектакль Юрия Бутусова получил главный приз премии «Гвоздь сезона»
Главный приз ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) России «Гвоздь сезона» 2022 года получила постановка Юрия Бутусова «Сын» Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом стало известно в понедельник, 4 апреля.
Церемония награждения прошла в Театральном центре «На Страстном». Ее открыл первый заместитель председателя СТД, народный артист РФ Евгений Стеблов. По его словам, открывать премию ему было особенно приятно, так как он сам — коренной москвич.
— Мне это особенно приятно, с такой душевной теплотой я это делаю. Я не знаю, что мы увидим с вами, но это всегда праздник, — рассказал он.
«Маленькие хрустальные гвозди» получили четыре постановки столичных театров. Среди них: «Мольер, avec amour» Сергея Газарова, поставленный в Московском Театре Олега Табакова; «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова, поставленный Московским театром «Мастерская П. Н. Фоменко»; «Ричард III» Нины Чусовой в постановке Государственного академического театра имени Моссовета.
Спектакль Юрия Бутусова получил как и «Маленький хрустальный гвоздь», так и «Большой». В жюри, которое выбрало постановку Бутусова, возглавил председатель СТД РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, передает ТАСС.
До этого художественный руководитель «Эрмитажа» Михаил Левитин сообщил, что Московский драматический театр «Сфера» войдет в состав «Эрмитажа». Он подчеркнул, что «Сфера» в процессе интеграции в «Эрмитаж» сохранит свою инфраструктуру. Главным режиссером столичного театра останется Александр Коршунов, состав труппы также останется без изменений.