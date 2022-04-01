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Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж»

Георгий Соланович

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Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московский драматический театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил художественный руководитель «Эрмитажа» Михаил Левитин.

— Готовится распоряжение департамента культуры (города Москвы — прим. «ВМ»), которое предполагает вхождение театра «Сфера» в состав театра «Эрмитаж», — заявил он.

Левитин подчеркнул, что «Сфера» в процессе интеграции в «Эрмитаж» сохранит свою инфраструктуру. Главным режиссером столичного театра останется Александр Коршунов, состав труппы также останется без изменений.

Худрук «Эрмитажа» резюмировал, что он тоже сохранит свою должность, передает ТАСС.

30 марта стало известно, что народная артистка РФ Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию.

До этого Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей. Россию также покинула певица Вера Брежнева.

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