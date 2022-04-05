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«Да ну пошел он!»: Юрий Назаров заявил, что Владимир Машков приставал к его дочери

Евгений Белоусов

Общество
«Да ну пошел он!»: Юрий Назаров заявил, что Владимир Машков приставал к его дочери
Фото: Youtube / Антонимы

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что его коллега, также народный артист Владимир Машков приставал к его дочери.

По словам 84-летнего актера, Машков пользовался своим положением в личных целях. Одной из «жертв» стала и дочь Назарова.

— Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне! — признался актер в интервью Антону Красовскому.

Назаров подчеркнул, что сейчас отношение у него к нынешнему худруку Театра имени Олега Табакова самое плохое.

До этого народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о том, как сталкивалась с харассментом в своей карьере, и поделилась своим отношением к этому. По ее словам, в Театре Сатиры она встретилась с режиссером Валентином Плучеком, который дал Васильевой много ярких ролей в спектаклях. Однако на протяжении многих лет они были больше чем просто коллеги.

Также сообщалось, что известный по роли в культовой киноленте «В бой идут одни старики» артист Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения из-за многочисленных обвинений в домогательствах.

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