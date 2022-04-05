Дептранс назвал участки с затрудненным движением в столице вечером 5 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

Вечером 5 апреля в столице ожидаются затруднения движения до семи баллов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник.

— Доброе утро! Сегодня вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основными причинами стали строительные работы и возможные мелкие дорожно-транспортные происшествия (ДТП). На участках 85 и 90 километра МКАД, в районе дома 198 по проспекту Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах (ТТК) и в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту будут ограничения движения в связи со строительными работами, передает пресс-служба Дептранса.

В пресс-службе призвали в вечерний час пик для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.

4 апреля в столичном департаменте транспорта сообщили, что в Москве запущен пилотный проект по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати.