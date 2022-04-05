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Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе

Полина Долганова

Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 5А Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в левом ряду на Ленинградском шоссе. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Авария произошла в районе дома 5А.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.

Из-за случившегося движение в сторону центра затруднено, подытожили в Дептрансе.

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Вечером 5 апреля в столице ожидаются затруднения движения до семи баллов. Основными причинами стали строительные работы и возможные мелкие дорожно-транспортные происшествия (ДТП). На участках 85 и 90 километра МКАД, в районе дома 198 по проспекту Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах (ТТК) и в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту будет ограничено движение в связи со строительными работами.

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