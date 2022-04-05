Каждый пятый россиян рассказал о планах сменить работу

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Каждый пятый россиянин решил сменить место работы в период с февраля по март текущего года. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Авито Работа» и «Деньги Вперед».

Всего в опросе приняли участие 7494 совершеннолетних жителя страны.

По данным исследования, около 21 процента от общего числа опрошенных россиян решили сменить работу в указанный период. При этом 70 процентов граждан не планировали искать новое место приложения труда.

Уточняется, что в ближайшие пару месяцев уйти с места работы хотят 41 процент граждан.

Среди главных изменений, с которыми столкнулись трудоустроенные россияне, наибольшее количество голосов собрал пункт о сокращении количества клиентов (16 процентов), передает ТАСС.

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле вошли специалист по работе с клиентами, монтажник кондиционеров и няня. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру». Наиболее высокая зарплата (до 550 тысяч рублей) предлагается в апреле в столичном агентстве недвижимости ведущему специалисту по работе с клиентами. Кандидату на должность необходимо пройти тест на предрасположенность к профессии. Заработок сотрудника будет складываться из оклада и процента с продаж.