Ростуризм планирует восстановить полетные программы в Турцию к майским праздникам

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Ростуризм планирует восстановить программу полетов в Турцию к майским праздникам и предстоящему сезону. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила глава российского ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, накануне она провела телефонный разговор с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

— Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, — написала Догузова в своем Telegram.

Самыми востребованными направлениями для поездок россиян в период с 30 апреля по 15 мая будут Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip. По его данным, около 60 процентов пользователей интересовались перелетами по России в указанный период. Среди зарубежных стран самыми популярными оказались Турция, Узбекистан и Армения. Туда собираются отправиться 23, 9 и 8 процентов пользователей соответственно.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.