Актер Данил Стеклов назвал лучший район Москвы

Фото: «Амбивалентность» / 2018 год

Российский актер Данил Стеклов, сыгравший в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», назвал лучший район Москвы. Об этом он поделился в беседе с изданием «Москвич Mag» 4 апреля.

— Аэропорт — Сокол — лучший район Москвы. Я туда приезжаю и чувствую себя в какой-то безопасности, — сказал актер, отвечая на вопрос журналиста.

Стеклов назвал также и лучшие места для прогулок. Ими оказались Бульварное кольцо, Большая и Малая Дмитровка, Камергерский переулок.

Актер рассказал, что главными отличиями москвичей от жителей других городов являются скорость, конкретность в принятии решений и в ритме жизни.

— Это очень сильно чувствуется, особенно когда ты, например, приезжаешь в Питер, хотя, безусловно, Санкт-Петербург — большой мегаполис, но разница с Москвой много где чувствуется. Помимо скорости, я бы назвал еще циничность, — добавил артист.

20 февраля в беседе с «ВМ» актер Юрий Чурсин поделился, что ему страшнее всего застрять в одном амплуа. По его словам, для него это было бы неполезно.