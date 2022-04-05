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Трое мужчин избили прохожего на Волгоградском проспекте

Елена Самойлова

Происшествия
Трое мужчин избили прохожего на Волгоградском проспекте
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по району Кузьминки задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 5 апреля.

По словам представителя ведомства, трое злоумышленников избили 23-летнего гражданина ночью на Волгоградском проспекте. Один из нападавших угрожал мужчине ножом, похитил его мобильный телефон и сорвал с шеи серебряную цепочку.

Затем незнакомцы стали требовать у пострадавшего деньги и код доступа в онлайн-банк. Впоследствии злоумышленники списали с его счета восемь тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Видео: МВД Медиа

— У 18-летнего задержанного изъят нож, что подтверждено экспертизой, — добавил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 4 апреля, РФ экстрадировала гражданина Венгрии, обвиняемого в совершении разбойного нападения на родине. По версии компетентных органов Венгрии, он ограбил один из ювелирных магазинов в Будапеште. Уточняется, что он похитил украшения из золота на сумму более восьми тысяч евро, а также забрал из кассы около 1700 евро.

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