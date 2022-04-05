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Диетолог Соломатина рассказала о пользе острых специй

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе острых специй
Фото: pexels.com

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, не имеющим противопоказаний к употреблению острого, включить блюда со специями в рацион.

По словам специалиста, регулярное потребление острых специй в небольшом количестве помогает поддержать сопротивляемость желудочно-кишечного тракта к патогенам.

— Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют ее даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут, как бы там размножиться, — пояснила Соломатина в комментарии «Москве 24».

Диетолог отметила, что специи содержат в своем составе антиоксиданты. Эти вещества подавляют не только развитие патогенной микрофлоры, но и воспаление, которое эта флора может вызывать.

Кроме того, жгучие специи помогают пище лучше перевариваться, так как влияют на процесс кровообращения и выделения ферментов.

Специалист советует постепенно приучать себя к острым продуктам. Если съесть сразу много острого, это может негативно сказаться на самочувствии.

До этого Елена Соломатина в беседе с «ВМ» назвала три продукта, укрепляющие иммунитет весной.

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