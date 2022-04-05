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В Петербурге простились с Александрой Яковлевой

Анастасия Колоскова

Общество
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В большом зале крематория на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга состоялась церемония прощания с актрисой Александрой Яковлевой, на которой собрались ее близкие и коллеги.

Проводить артистку в последний путь пришло около 50 человек, в том числе ее сокурсник актер Андрей Ургант. В прощальном слове он назвал Яковлеву сильным человеком и отметил, что артистка всегда оставалась собой и не старалась кому-то понравиться. Ургант уточнил, что общался с ней последние несколько лет и был в курсе ее болезни.

— Я уже знал, что происходит, она это скрывала всячески. Мы с ней играли в спектакле «Любимая женщина лейтенанта Коломбо», но она уже сидела на сцене, не вставала, забывала текст. Зритель воспринимал так: значит, героиня должна сидеть. Я понимал, какие страдания и боль были у нее во время пребывания на сцене, — приводит слова актера издание StarHit.ru.

Известно, что в 2017 году у Яковлевой диагностировали рак груди в последней стадии. Она прошла 20 курсов химиотерапии и прожила еще почти пять лет вопреки прогнозам врачей. Артистка старалась продолжать работу и общественную деятельность. Последнее время она проживала в Петербурге.

Актриса скончалась в одном из местных онкологических центров 1 апреля 2022 года. Согласно желанию самой артистки, ее похоронят в родном Калининграде в четверг, 7 апреля.

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