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Задержан мужчина, занимающийся сбытом анаболиков по почте

Елена Самойлова

Происшествия
Задержан мужчина, занимающийся сбытом анаболиков по почте
Фото: МВД Медиа

Сотрудники правоохранительных органов пресекли канал сбыта анаболических стероидов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, гражданин одной из стран СНГ арендовал квартиру в столице и специально оборудовал ее для хранения и фасовки анаболических стероидов.

— Вещества незаконно сбывались через шесть интернет-магазинов. Фигурант по почте рассылал их покупателям в различные регионы России, а также за границу через почтовые отделения, — рассказала представитель ведомства.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что полицейские обнаружили в квартире свыше 200 килограммов веществ. Всего из незаконного оборота изъято более 300 посылок с препаратами.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Накануне, 4 апреля, полицейские в городе Сочи с поличным задержали мужчину, занимавшегося продажей запрещенных веществ, в том числе — мефедрона и гашиша.

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