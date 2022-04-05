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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды — с 15:00 до 21:00 5 апреля прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают вероятность образования пробок и аварий, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют быть крайне внимательными на дороге, а также соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Жителям необходимо обходить опоры ЛЭП, а также деревья и шаткие конструкции. Помимо этого, в городе усилится ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов во второй половине апреля ожидать не стоит. Согласно предоставленным расчетам, температура в Москве будет держаться на уровне плюс 13–15 градусов. По его словам, этой весной сильных снегопадов в Москве больше не ожидается.

При этом стало известно, что в столице и в области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра.

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