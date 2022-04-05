«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 6 апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил Гидрометцентр России.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В столице и Подмосковье предупреждение о гололедице действует до 20:00 6 апреля. Предупреждение о ветре с порывами 15-18 метров в секунду действует с 9.00 вторника до 21.00 среды, следует из данных прогностической карты.

На этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 4 апреля рассказал о погоде на этой неделе. По его словам в столице ожидается переменчивая весенняя погода. Синоптик отметил, что сейчас в центре европейской части России среднесуточная температура составляет примерно плюс три градуса — существенно ниже климатической нормы. Ночные температуры при этом уходят в небольшой минус.