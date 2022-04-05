Вильфанд рассказал, придут ли морозы в Москву

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во второй половине апреля жители столицы смогут попрощаться с куртками и плащами, морозов уже не будет. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Существенных понижений температуры в Москве уже не прогнозируется. Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. По расчетам, показатели плюс 13–15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца, — рассказал Вильфанд.

По его словам, этой весной сильных снегопадов в Москве больше не ожидается, пишет агентство городских новостей «Москва».

5 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что температура в столице к пятнице поднимется до значения 10–12 градусов. В выходные, согласно прогнозам, ожидается плюс 7–10 градусов. 7 и 8 апреля, по словам синоптика, пройдут дожди, которые будут способствовать таянию снега. Вильфанд подчеркнул, что снег сойдет в период с 12 по 13 апреля.

30 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о рекордном снегопаде в начале апреля.