Городское хозяйство Москвы рассказало, куда сообщать о скоплениях воды

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По прогнозам синоптиков, после 15:00 в Москве ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице. Так, не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

В сообщении отметили, что для устранения возможных временных скоплений воды подготовлены около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Например, в случае обнаружения временных скоплений осадков можно обратиться в одно из указанных учреждений.

Если вы находитесь около дома — в управу вашего района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр, а также на портал «Наш город». При обнаружении воды на дорогах и во дворах — в ГУП «Мосводосток», а в подземных переходах — в ГБУ «Гормост».

До этого пресс-служба главного управления МЧС России по Москве предупредила жителей столицы о сильном ветре и мокром снеге до утра среды, 6 апреля.