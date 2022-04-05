МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и мокром снеге до утра среды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице ожидаются дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду до утра среды, 6 апреля. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— С 15:00 5 апреля до 9:00 6 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям парковать машины вдали от деревьев и избегать опасных маневров на дорогах. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

До этого Гидрометцентр России продлил до вечера среды, 6 апреля, в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. В столице и Подмосковье предупреждение о гололедице действует до 20:00 6 апреля, о ветре с порывами 15–18 метров в секунду — до 21:00 среды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, ждать ли новые морозы в Москве.