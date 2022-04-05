Песков раскритиковал обвинения в адрес России по ситуации в Буче

Фото: Администрация президента РФ

Обвинения в адрес России на фоне ситуации, случившейся в украинском городе Буча, являются беспочвенным и срежиссированным шоу. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных — они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Не что иное, как трагическое шоу, — заявил он.

Песков также отметил, что, говоря о расследовании произошедшего, следует в первую очередь думать о его беспристрастности и неангажированности, передает РИА Новости.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.