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Эксперт оценил перспективы летнего внутреннего туризма в России

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил перспективы летнего внутреннего туризма в России
Фото: Pixabay

Российские курорты способны полностью обеспечить внутренний спрос, в настоящее время у всех желающих есть возможность забронировать подходящее жилье по вполне приемлемым ценам. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Есть не только Сочи. Есть Анапа, Геленджик, Туапсинский район. То есть на самом деле есть отели различного уровня. В первую очередь бронируют ликвидные четырех–пятизвездочные гостиницы, известные здравницы. А есть и более бюджетные — кого-то это привлекает, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что для россиян доступны и другие направления для летних путешествий. В настоящее время россияне активно бронируют номера в отелях Санкт-Петербурга, Казани, а также Северного Кавказа.

Барзыкин отметил, что туристам следует ориентироваться на бюджет, время отпуска, а также на то, в какой компании его планируется провести. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что номерной фонд отелей на Черноморском побережье уже забронирован на лето на 50 процентов.

В этом году в регионе ожидают увеличения туристического потока. Всего в регионе планируют принять не менее 17 миллионов туристов, передает «Царьград».

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.

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