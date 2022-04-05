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Суд арестовал мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Суд арестовал мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Молодой человек, обвиняемый в убийстве знакомого на юго-востоке столицы, был арестован по решению суда. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Кузьминским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 22-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — подтвердила представитель ведомства.

Напомним, утром 4 апреля недалеко от жилого дома на Волгоградском проспекте было найдено тело мужчины. Имеющиеся на нем повреждения свидетельствовали о падении с большой высоты. При осмотре места происшествия на крыше дома обнаружились следы борьбы.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены, им оказался 22-летний знакомый потерпевшего. Молодого человека задержали и предъявили обвинение. На допросе он признался, что столкнул потерпевшего с крыши.

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