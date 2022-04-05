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СК просит арестовать мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
СК просит арестовать мужчину, столкнувшего знакомого с крыши на юго-востоке Москвы
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Следствие ходатайствует перед судом об аресте молодого человека, обвиняемого в убийстве знакомого на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 4 апреля недалеко от жилого дома на Волгоградском проспекте было найдено тело мужчины. Имеющиеся на нем повреждения свидетельствовали о падении с большой высоты. При осмотре места происшествия на крыше дома обнаружились следы борьбы.

— В короткие сроки личность и местонахождение подозреваемого установлены, им оказался 22-летний знакомый потерпевшего, он задержан, с ним проведены необходимые следственные действия, — пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что мужчине предъявили обвинение. На допросе он признался, что столкнул потерпевшего с крыши. Иванова также отметила, что фигуранту назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее 5 апреля стало известно, что завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2013 году в городе Жуковском.

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