Зарезавший знакомого в 2013 году мужчина предстанет перед судом

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Россия, Московская область, Жуковский, Нижегородская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2013 году в городе Жуковском. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в ноябре 2013 года возле одного из домов на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось, обстоятельства данного убийства тоже не были установлены. По этой причине преступление долгое время оставалось нераскрытым.

— Однако в рамках работы по преступлениям прошлых лет зональным криминалистом среди изученных уголовных дел данной категории было установлено, что по уголовному делу об убийстве мужчины на первоначальном этапе проведены не все следственные действия и на причастность не проверен ряд лиц, — рассказала представитель ведомства.

Она добавила, что были проведены все необходимые следственные действия и экспертизы. Так, выяснилось, что потожировые следы на орудии убийства принадлежат одному из свидетелей. Вскоре мужчина самостоятельно написал заявление о явке с повинной.

Со слов задержанного, 11 ноября 2013 года он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта ударил потерпевшего ножом. От полученного ранения тот скончался на месте.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

4 апреля стало известно, что мужчина, застреливший друга почти 30 лет назад, предстанет перед судом.