Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина, застреливший друга почти 30 лет назад, предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина, застреливший друга почти 30 лет назад, предстанет перед судом
Фото: ГСУ СК РФ по Москве
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Мужчина, застреливший друга почти 30 лет назад, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, инцидент произошел в июне 1993 года недалеко от улицы Крылатской, где местные жители обнаружили тело мужчины. При осмотре тела на нем были обнаружены множественные огнестрельные ранения.

— В ходе совместной работы следователей и криминалистов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, принято решение проверить на причастность к свершению преступления знакомого семьи, с которым у потерпевшего имелся длительный конфликт, — рассказала Иванова.

Позже мужчина дал признательные показания, подробно рассказал обстоятельства убийства и полностью признал свою вину.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала представитель ведомства.

Утром 4 апреля сообщалось о том, что четыре человека отравились угарным газом в частном доме в Химках.

Читайте также:
Следственный комитет Суды убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте