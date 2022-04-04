Фото: ГСУ СК РФ по Москве

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Мужчина, застреливший друга почти 30 лет назад, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, инцидент произошел в июне 1993 года недалеко от улицы Крылатской, где местные жители обнаружили тело мужчины. При осмотре тела на нем были обнаружены множественные огнестрельные ранения.

— В ходе совместной работы следователей и криминалистов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, принято решение проверить на причастность к свершению преступления знакомого семьи, с которым у потерпевшего имелся длительный конфликт, — рассказала Иванова.

Позже мужчина дал признательные показания, подробно рассказал обстоятельства убийства и полностью признал свою вину.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала представитель ведомства.

Утром 4 апреля сообщалось о том, что четыре человека отравились угарным газом в частном доме в Химках.