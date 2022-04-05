Родители выпускников из Москвы объяснили, зачем они сами решили сдать ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для родителей московских школьников организуют сдачу Единого госэкзамена. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в столице уже в шестой раз. Ее участники смогут сдать ЕГЭ до 15 апреля и почувствовать себя выпускниками.

Уже 700 человек зарегистрировались в этом году на экзамен. Участники акции рассказали, зачем они снова возвращаются в школу и сдают выпускные экзамены.

Акция традиционно проводится в центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

— Зачастую родители более эмоционально переживают период подготовки и сдачи экзаменов, чем сами выпускники. А ведь огромное значение имеет именно правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи и родителей невозможно переоценить, — рассказал замглавы организации Андрей Постульгин.

По его словам, родителям предлагается сдать ЕГЭ по математике, являющейся одним из обязательных предметов для получения аттестата. Как и на настоящем экзамене, на выполнение заданий отводится 180 минут.

Надежда Замятина, одна из участниц акции, попробовала сдать ЕГЭ, чтобы поддержать старшего сына, который оканчивает 11-й класс. По ее словам, когда поступило предложение из школы, она ни минуты не сомневалась и сразу же согласилась.

Москвичка сделала для себя главный вывод после сдачи экзамена: важно сохранять психологическое спокойствие и не поддаваться панике, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отец десятиклассницы Андрей Шувалов тоже решил поучаствовать в акции. Он решил, что это даст ему возможность узнать, как все происходит на самом деле, а также успокоить дочь и себя. Заданиями он остался доволен, однако пожалел, что ему пришлось уйти с экзамена на работу.

К акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» можно присоединиться до 15 апреля. Для участия нужно будет подать заявку на сайте Московского центра качества образования.