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Бесплатные курсы по педагогике запустили в Москве для мам и пожилых

Лейла Алиева

Город
Бесплатные курсы по педагогике запустили в Москве для мам и пожилых
Фото: Pexels

Бесплатные программы по дополнительному профессиональному образованию для молодых мам и людей старше 50 лет запустил Московский институт психоанализа совместно с Центром занятости населения столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба вуза.

— Московский институт психоанализа объявляет о запуске образовательных программ совместно с Центром занятости населения столицы. Пройти обучение в области психологии и педагогики могут люди в возрасте 50 лет и старше, а также женщины, у которых есть дети дошкольного возраста (до семи лет), проживающие в Москве, — говорится в сообщении.

При этом для жителей столицы курсы будут бесплатными. В этом году организаторы решили, что программы дополнительного профессионального образования будут направлены на изучение современных технологий в педагогике.

Сами занятия будут проходить в онлайн-режиме, а для зачисления в программу необходимо получить направление от Центра занятости населения. Первая программа — «Методики раннего развития детей» — стартует 12 апреля 2022 года.

После этого, 19 апреля, организаторы запустят программу «Нейроразвивающее консультирование детей и подростков». На следующий день, 20 апреля, начнет работу курс «Арт-педагогика и арт-коучинг», который научит работать со взрослыми и детьми, опираясь на творческий потенциал.

Также в мае стартует обучение по профилям «Комплексное сопровождение и диагностика лиц с расстройствами аутистического спектра» и «Семейное и детское психологическое консультирование», уточняет пресс-служба.

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