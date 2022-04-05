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Неизвестный сломал москвичу нос в драке в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестный сломал москвичу нос в драке в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Солянский тупик Карта всех событий

Неизвестный сломал москвичу нос в драке в центре столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, утром 4 апреля в ОМВД по Таганскому району поступила телефонограмма из лечебного учреждения. Сотрудники больницы рассказали о том, что к ним обратился 31-летний гражданин с множественными телесными повреждениями.

Со слов самого пострадавшего, он находился в кафе в Солянском тупике, где у него произошел конфликт с незнакомцем. Тот сломал ему нос и избил. В больнице мужчине оказали необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку по данному факту.

В ночь с 4 на 5 апреля еще один житель столицы стал жертвой нападения. Трое злоумышленников избили 23-летнего гражданина на Волгоградском проспекте. Один из нападавших угрожал мужчине ножом, похитил его мобильный телефон и сорвал с шеи серебряную цепочку.

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