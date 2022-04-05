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Россия сформировала пул почти из 200 самолетов для полетов за рубеж

Анастасия Колоскова

Общество
Россия сформировала пул почти из 200 самолетов для полетов за рубеж
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

России удалось сформировать пул из 193 самолетов, которые будут осуществлять полеты за рубеж. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава российского Министерства транспорта Виталий Савельев.

— Что мы делаем, чтобы летать за границу: у нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 SSJ, — приводит слова министра РИА Новости.

По словам Савельева, остальные иностранные воздушные суда являются собственностью российских авиакомпаний. Они, уточнил глава Минтранса, были зарегистрированы в государственном реестре.

4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия с 9 апреля снимает связанные с коронавирусом ограничения для чартерных рейсов. Он отметил, что уровень COVID-19 идет на спад, что позволяет расширить направления, доступные российским авиакомпаниям. По словам Мишустина, Россия возобновит авиасообщение с 52 странами, включая Индию, Аргентину, ЮАР, Китай и другие «дружественные государства».

29 марта авиакомпания Emirates Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию до тех пор, пока от властей ОАЭ не поступит распоряжение об обратном.

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