Собянин принял участие в комиссии кабмина по повышению устойчивости в условиях санкций

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 5 апреля.

В ходе заседания было принято решение о продлении срока действия заключений на подтверждение производства промышленной продукции, а также о помощи разработчикам с конструкторской документацией на комплектующие. Помимо этого, было подписано постановление, которое увеличивает срок действия новых заключений с одного года до трех лет на подтверждение производства промышленной продукции на территории страны. При этом на заседании говорилось о продлении уже полученных документов еще на один год, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

5 апреля Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Согласно документу, теперь без проведения торгов продлеваются до 31 декабря 2023 года договоры на размещение и осуществление торговой деятельности и оказания услуг в нестационарных торговых объектах.