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Экипажи Московского авиацентра начали подготовку к теплому сезону

Араз Салехов

Город
Экипажи Московского авиацентра начали подготовку к теплому сезону
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице объявили о начале ежегодной подготовки экипажей Московского авиацентра к теплому сезону. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— Специалисты освежают теоретические и практические знания, а после сдают зачеты на допуск к эксплуатации вертолетов, — говорится в сообщении.

В ходе подготовки сотрудники проходят методические занятия, тренировки в кабинах и полеты в условиях плотной городской застройки. Кроме того, они отрабатывают технику пилотирования, а также алгоритмы действий в аварийной ситуации.

В городском авиапарке числится 11 воздушных судов. В 2021 году экипажи выполнили около 400 полетов для эвакуации горожан в лечебные учреждения и приняли участие в ликвидации 14 крупных пожаров, говорится в сообщении.

Также стало известно о переводе уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы в летний режим. Заммэра столицы Петр Бирюков отметил, что в связи с увеличением светового дня вносятся необходимые корректировки в график работы городского наружного освещения.

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