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Увеличены интервалы движения поездов на МЦК

Елена Самойлова

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Увеличены интервалы движения поездов на МЦК
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Интервалы движения поездов на МЦК увеличены. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На МЦК (14) по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделано для проверки инфраструктуры.

5 апреля сообщалось, что марте поезда МЦК перевезли около 14 миллионов пассажиров. Самой популярной станцией оказалась Площадь Гагарина, ею воспользовались более 1,1 миллиона человек.

За ней идет станция Нижегородская — более миллиона человек, а также Ростокино, которую посетили около 960 тысяч человек. Уточняется, что с начала года на МЦК перевезено 37 миллионов пассажиров, а с начала эксплуатации — более 717,5 миллиона пассажиров.

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