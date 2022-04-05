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Около 14 миллионов человек воспользовались МЦК в марте

Лейла Алиева

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Около 14 миллионов человек воспользовались МЦК в марте
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В марте поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли около 14 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— По МЦК в марте 2022 года перевезено около 14 миллионов пассажиров, что на 6,6 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, — рассказали в пресс-службе.

Самой популярной станцией оказалась Площадь Гагарина, ею воспользовались более 1,1 миллиона человек. За ней идет станция Нижегородская — более миллиона человек, а также Ростокино, которую посетили около 960 тысяч человек, добавили в пресс-службе.

Также уточнили, что с начала года на МЦК перевезено 37 миллионов пассажиров, а с начала эксплуатации — более 717,5 миллиона пассажиров.

29 марта председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил о том, что пешеходный переход через Московское центральное кольцо в районе проспекта Мира ввели в эксплуатацию. Он свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами «Ростокино» Московского центрального кольца и станцией Северянин Московской железной дороги.

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