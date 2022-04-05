Депутат МГД: Грантовые программы позволят запустить в Москве новые производства

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В столице работают над реализацией грантовых программ, который позволят оперативно запустить новые высокотехнологичные производственные площадки. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Вопросы импортозамещения, оперативного развертывания новых промышленных производств, которые помогут закрыть потребности как в товарах повседневного спроса, так и в производстве техники, оборудования, являются сегодня одними из приоритетных. В Москве уже действует грантовая программа для предприятий из сектора науки, промышленности и информационных технологий, которая помогает им приобрести новое оборудование, — заявила она.

Также депутат добавила, что на данном этапе прошла корректировка ее параметров с учетом внешнеэкономических факторов. Она напомнила, что максимальный объем гранта увеличился втрое — с 10 миллионов до 30 миллионов рублей на одну организацию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о запуске мониторинга финансовой системы города, затрагивающий все ведущие банки. Уточняется, что на основании полученных данных будут приниматься решения по эффективности мер поддержки.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается системная работа по противодействию санкционному давлению. Глава города уточнил, что в городе выделили средства на помощь тем людям, которые столкнулись с потерей работы, снижением доходов и другими трудными жизненными ситуациями.