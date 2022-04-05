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Движение поезд на МЦК восстановлено

Елена Самойлова

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Движение поезд на МЦК восстановлено
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движения поездов на МЦК восстановили. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение на МЦК (14) по часовой стрелке осуществляется в соответствии с графиком., — говорится в сообщении.

Отмечается, что это было сделано для проверки инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что марте поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли около 14 миллионов пассажиров.

Самой популярной станцией оказалась Площадь Гагарина, ею воспользовались более 1,1 миллиона человек. За ней идет станция Нижегородская — более миллиона человек, а также Ростокино, которую посетили около 960 тысяч человек. Также уточнили, что с начала года на МЦК перевезено 37 миллионов пассажиров, а с начала эксплуатации — более 717,5 миллиона пассажиров.

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