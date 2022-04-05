В Химках закрыли госпиталь для пациентов с коронавирусом

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Хирургический корпус Химкинской областной больницы вернулся к обычному приему пациентов по своему профилю, Covid-госпиталь был закрыт, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа.

Ковидный госпиталь размещался в хирургическом корпусе Химкинской областной больницы с апреля 2020 года. Госпиталь был переоборудован в кратчайшие сроки и стал первым в Подмосковье. Из 25 тысяч пролеченных за два года в Химках пациентов с коронавирусом более 10 тысяч приняли именно в хирургическом корпусе.

В настоящее время в корпусе возобновят свою работу отделения плановой и экстренной хирургии, гнойной хирургии, колопроктологии, травматологии, урологии, ЛОР-отделение. Отделения готовы к оказанию плановой и экстренной помощи.

Как отмечают медики, ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась и находится под контролем.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии с 9 апреля коронавирусных ограничений для чартерных и регулярных полетов между Россией и рядом других стран. Он отметил, что заболеваемость COVID-19 идет на спад.