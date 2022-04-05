Собянин принял участие в совещании по развитию агропромышленного комплекса

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Участники обсудили увеличение выпуска и поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов питания, в том числе и рыбной продукции. Помимо этого, планируется выделение как минимум пяти миллиардов рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

При этом в России за последние семь лет выпуск сельхозпродукции вырос на 15 процентов. Кроме того, более чем на 25 процентов увеличилось производство продуктов питания, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

5 апреля Собянин участвовал в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Уточняется, что в ходе мероприятия правительство страны обсуждало меры поддержки, которые будут предназначены для бизнес-сообщества.

Помимо этого, мэр подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Согласно документу, без проведения торгов продлеваются до 31 декабря 2023 года договоры на размещение и осуществление торговой деятельности и оказания услуг в нестационарных торговых объектах.