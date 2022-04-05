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Пентагон подтвердил испытание США гиперзвуковой ракеты

Лейла Алиева

В мире
Пентагон подтвердил испытание США гиперзвуковой ракеты
Фото: defense.gov

Пентагон подтвердил, что США успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

— DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin, — передает РИА Новости.

В ходе запуска, как уточняется, ракете удалось развить скорость более пяти Махов. Она поднялась на высоту порядка 12 километров и пролетела около 550 километров. В рамках данной программы это стало вторым успешным испытанием.

5 апреля стало известно, что Америка в марте провела испытания гиперзвуковой ракеты втайне от России, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях обеих стран. Испытание произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к недавнему визиту в Европу.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.

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