Захарова пообещала ответить Германии на высылку российских дипломатов

Фото: МИД РФ

Россия ответит Германии на высылку 40 дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 5 апреля.

Она добавила, что подобные действия Берлина не имеют никакого вменяемого обоснования. В МИД расценивают такую политику в качестве подтверждения недружественного курса этой страны.

Захарова считает, что эти шаги направлены на разрушение двусторонних отношений с Москвой. Ответственность за этот удар по связям между двумя странами целиком и полностью лежит на ФРГ, подчеркнула дипломат.

Представитель МИД также отметила пафосный цинизм, с которым министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подошла к объявлению новых мер. Данный шаг укладывается в канву антироссийской политики Запада, который пытается ответить России за украинскую провокацию в пригороде Киева, приводит слова Захаровой Telegram-канал МИД.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением перевозок продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.