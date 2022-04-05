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Более триллиона рублей вложили в обновление подвижного состава Москвы с 2011 года

Араз Салехов

Город
Более триллиона рублей вложили в обновление подвижного состава Москвы с 2011 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 2011 года в Москве транспортный парк пополнили почти 19 тысяч автобусов, электробусов, трамваев, пригородных поездов и вагонов метро. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва за последние годы вложила колоссальные ресурсы в обновление городского общественного транспорта. Беспрецедентная программа: мы потратили на обновление транспорта около триллиона рублей, закупили 19 тысяч единиц новой техники, — сказал глава города.

Также совместно с машиностроителями в городе удалось создать новые и современные образцы трамвая, метровагона, пригородной электрички и электробуса, написал Собянин в своем Telegram-канале.

29 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о выполнении проходки левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена почти на 40 процентов. По его словам, данный перегон включает в себя строительство метромоста длиной 460 метров через реку Ликова.

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