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Собянин встретился с главами предприятий транспортного машиностроения Москвы

Араз Салехов

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Собянин встретился с главами предприятий транспортного машиностроения Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин провел с руководителями предприятий транспортного машиностроения встречу, в ходе которой они обсудили развитие общественного транспорта в столице.

— Мы не останавливаем ни одну программу, и у нас впереди несколько глобальных проектов. Это МЦД-3 и МЦД-4, которые потребуют большого количества новых пригородных электричек, — сказал глава города.

Также мэр добавил, что в 2022 году планируется завершить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). По его словам, для нее тоже потребуются новые подвижные составы.

В столице собираются нарастить и объемы поставок электробусов. Кроме того, власти города разработают долгосрочный план поставок общественного транспорта под заказ Москвы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

5 апреля мэр рассказал, что в обновление подвижного состава Москвы было вложено более одного триллиона рублей начиная с 2011 года. Транспортный парк города пополнили почти 19 тысяч автобусов, электробусов, трамваев, пригородных поездов и вагонов метро.

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