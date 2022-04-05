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Электродепо «Солнцево» приняло 100-й поезд «Москва-2020»

Араз Салехов

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Электродепо «Солнцево» приняло 100-й поезд «Москва-2020»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В электродепо «Солнцево» приняли 100-й поезд «Москва-2020», после всех проверок он будет курсировать по Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В новых поездах уровень шума сократился на 15 процентов, также у них рекордный переход между вагонами шириной в 1,6 метра. При этом у новых поездов большая вместимость, а двери шире на 15 процентов, чем у «Москвы», и на 28 процентов — чем у «Русича».

Помимо этого, в вагоны добавили 368 USB-зарядок и 32 консольных монитора, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Москвы».

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выходе 100-го поезда нового поколения «Москва-2020» на линии столичного метрополитена. Глава города отметил, что подобные составы уже курсируют на Кольцевой, на Большой кольцевой линии и Калужско-Рижской линии.

По его словам, в последние годы столичный транспорт пополнили 19 тысяч единиц новой техники. В общей сложности на это выделили один триллион рублей.

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