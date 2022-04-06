«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов

Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

На «Этихад Стэдиум» в Манчестере завершился первый матч четвертьфинального противостояния между местным «Сити» и мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов УЕФА. Встреча закончилась при счете на табло 1:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм игры завершился безголевой ничьей, команды не нанесли за 45 минут ни одного удара в створ ворот друг друга. Единственный гол был забит на 70-й минуте, отличился бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, принеся победу своей команде.

В предыдущем раунде «горожане» прошли по сумме двух встреч португальский «Спортинг», а мадридская команда оказалась сильнее другого клуба из Манчестера — «Юнайтед».

Ответная игра четвертьфинального этапа самого престижного футбольного турнира Европы пройдет 13 апреля на арене «Ванда Метрополитано» в испанской столице.

В конце марта стало известно, что Исполнительный комитет УЕФА проведет специальные заседания в целях переоценки ситуации с участием российских клубов и национальных команд в международных соревнованиях. Мероприятия назначены на 7 апреля и 10 мая.